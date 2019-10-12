Бахрейн может стать для Кыргызстана окном в Персидский залив

«Бахрейн мог бы стать для Кыргызстана окном в страны Персидского залива, в том числе в Саудовскую Аравию», — заявил посол королевства в КР Анвар Юсуф Аль-Абдулла на встрече с министром экономики Санжаром Муканбетовым.

Стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества между странами. Посол отметил необходимость в активизации двусторонних отношений.

«Посол Бахрейна выразил заинтересованность в импорте мясной и сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана. Кроме того, он сообщил об отсутствии налогов для ведения деятельности иностранным инвесторам. В ходе встречи обсуждены такие сферы взаимодействия двух стран, как инвестиционная, финансовая и культурно-гуманитарная. Стороны обсудили вопрос расширения договорно-правовой базы, заключения в ближайшем будущем соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве», — рассказали в пресс-службе Минэкономики.