Цифра дня. Количество платежных карт в Кыргызстане достигло 2,8 миллиона штук

На 1 сентября 2019 года общее количество платежных карт в Кыргызстане достигло около 2,8 миллиона штук. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, количество карт национальной системы «Элкарт» — 1,4 миллиона штук. Оно увеличилось по сравнению с 2018-м на 27,3 процента.

За год количество платежных карт в республике выросло на 21,7 процента.

«Банковские платежные карты, включая «Элкарт», принимают к обслуживанию в 1 тысяче 628 банкоматах и 10 тысячах 807 POS-терминалах, установленных по всей стране», — заключил Толкунбек Абдыгулов.