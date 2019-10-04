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Экономика

«Электрические станции»: Расул Умбеталиев давил на тендерную комиссию

Эксперта Расула Умбеталиева исключили из состава тендерной комиссии при повторном конкурсе на закупку местного угля из-за давления на членов комиссии. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

В компании отмечают, что работают строго в рамках закона. А все закупки проходят только через специальный портал Минфина. «Электрические станции» не могут самостоятельно напрямую выбирать поставщика продукции. При выборе конкурсная комиссия ориентируется, прежде всего, на качество продукции и соответствие ее под производственные параметры котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека.

По постановлению правительства ОАО «Электрические станции» дано задание заготовить на ТЭЦ Бишкека кыргызский уголь марки ДСШ в объеме 60 тысяч тонн.

В начале августа объявлен конкурс одноэтапным методом двухпакетным способом на веб-портале государственных закупок на 171 миллион сомов. После письменного обращения депутатов в комиссию включили Расула Умбеталиева. Вскрытие конкурсных заявок состоялось 28 августа 2019 года. О своем участии заявили две компании. Но их заявки отклонили из-за несоответствия квалификационным и техническим требованиям, и конкурс признали несостоявшимся.

«Позднее объявлен повторный тендер двухпакетным методом, который разместили на веб-портале государственных закупок. Вскрытие конкурсных заявок состоялось 30 сентября 2019 года. Документы на участие подали те же две компании: ОсОО «Тегене» и ТОО COMCO Marketing KZ. Сейчас конкурсная комиссия рассматривает заявки участников. При объявлении повторного конкурса Расул Умбеталиев не был включен в состав комиссии, так как при разработке конкурсной документации и принятии решений возникали трудности с его стороны. Отмечено давление на членов комиссии, отказ в подтверждении необходимых конкурсных документов, раскрытие конфиденциальной информации по предварительной оценке заявок и введение в заблуждение общественности», — рассказали в компании.
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