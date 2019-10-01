Отопительный сезон в Бишкеке начнется в начале ноября

ТЭЦ Бишкека готова к зиме на 90 процентов. Об этом сегодня журналистам сообщил директор столичной теплоэлектроцентрали Андрей Воропаев.

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По его словам, сейчас на складе ТЭЦ имеется 130 тысяч тонн угля — 119 тысяч отечественного из Кара-Кече и 11 тысяч импортного из Шабыркуля (Казахстан).

«Поставка идет в соответствии с графиком. На начало осенне-зимнего периода требуется 200-220 тысяч тонн угля. Согласно погодным данным, в октябре температура воздуха в среднем будет выше 10 градусов тепла, поэтому отопительный сезон начнется в начале ноября», — сказал Андрей Воропаев.

Он отметил, что почти все оборудование на данный момент отремонтировали. Два последних котла специалисты сдадут к началу ноября.

«Говорить, что техногенных катаклизмов не будет, сложно. Как вы знаете, модернизация охватила 30 процентов станции. Есть старое оборудование, которое продолжает работать. Я могу гарантировать, что город зимой не останется без отопления. Мы провели работу по утеплению зданий, поставили стеклопакеты, сэндвич-панели, заменили кровлю. В химцехе установлены новая химводоочистка, перемычки, которые будут страховать старый и новый цеха», — добавил Андрей Воропаев.

По договору с компанией ТВЕА гарантийный срок новых блоков составляет 12 месяцев. Следующие 12 месяцев их будут эксплуатировать сотрудники ТЭЦ Бишкека под контролем китайских специалистов.

Напомним, что модернизация теплоцентрали подразумевала увеличение выработки электроэнергии. Однако ее объем остался прежним.