Отопительный сезон в Бишкеке начнется в начале ноября

ТЭЦ Бишкека готова к зиме на 90 процентов. Об этом сегодня журналистам сообщил директор столичной теплоэлектроцентрали Андрей Воропаев.
По его словам, сейчас на складе ТЭЦ имеется 130 тысяч тонн угля — 119 тысяч отечественного из Кара-Кече и 11 тысяч импортного из Шабыркуля (Казахстан).
«Поставка идет в соответствии с графиком. На начало осенне-зимнего периода требуется 200-220 тысяч тонн угля. Согласно погодным данным, в октябре температура воздуха в среднем будет выше 10 градусов тепла, поэтому отопительный сезон начнется в начале ноября», — сказал Андрей Воропаев.
«Говорить, что техногенных катаклизмов не будет, сложно. Как вы знаете, модернизация охватила 30 процентов станции. Есть старое оборудование, которое продолжает работать. Я могу гарантировать, что город зимой не останется без отопления. Мы провели работу по утеплению зданий, поставили стеклопакеты, сэндвич-панели, заменили кровлю. В химцехе установлены новая химводоочистка, перемычки, которые будут страховать старый и новый цеха», — добавил Андрей Воропаев.
По договору с компанией ТВЕА гарантийный срок новых блоков составляет 12 месяцев. Следующие 12 месяцев их будут эксплуатировать сотрудники ТЭЦ Бишкека под контролем китайских специалистов.