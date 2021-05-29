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Общество

Дело о взятке Расула Умбеталиева рассматривают в суде

Уголовное дело в отношении эксперта в области энергетики Расула Умбеталиева, обвиняемого в вымогательстве взятки, рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщил сам Расул Умбеталиев.

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По словам эксперта, он не считает себя виновным.

«Я нахожусь под домашним арестом. Следствие не может доказать мою виновность. У них нет ни аудио, ни видеодоказательств того, что я вымогал деньги. По этому делу нет потерпевших и даже ущерба. Я считаю себя невиновным, поскольку ни у кого не вымогал денег. Когда проводили допросы, у меня в кармане не было никаких денежных средств, мне на стол подкинули конверт с деньгами», — сказал Расул Умбеталиев.

Напомним, Расул Умбеталиев был задержан Антикоррупционной службой ГКНБ в ноябре 2020 года. По версии следствия, вымогал 500 тысяч сомов у представителя субъекта предпринимательской деятельности через руководство ГП «Кыргызтеплоэнерго» для положительного решения вопроса в присуждении победы в тендере. Конкурс был объявлен на приобретение большого объема угля в рамках подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195655/
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