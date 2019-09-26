Вероника Никишина: Основные претензии бизнеса к ЕЭК касаются ветеринарки

«Ветеринарно-санитарные нормы — зона основных претензий бизнеса к Евразийской экономической комиссии», — заявила сегодня журналистам член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

По ее словам, это связано с действием и разработкой технических регламентов ЕАЭС. Однако ЕЭК регламенты не разрабатывает, а только принимает. В комиссии признают, что регламенты в ЕАЭС принимают крайне медленно.

«Годами срывают сроки разработки. Это вызывает недовольство бизнеса с одной стороны, с другой —мы не можем их ускорить. Если передать эти полномочия коллегии и заставить инструменты работать быстрее, то можно было бы что-то сделать. Это только мое мнение, потому что решение принимают правительства пяти стран», — отметила Вероника Никишина.

Министр ЕЭК рассказала, что вопрос коллегия ЕЭК поставит перед главами государств союза.