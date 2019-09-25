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Экономика

В бюджете есть деньги на погашение госдолга с учетом небольших колебаний доллара

В проекте республиканского бюджета Кыргызстана на 2020-й и прогноза на 2021-2022 годы в части обслуживания государственного долга предусмотрены все необходимые средства с учетом небольших возможных колебаний валютного курса. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, при составлении бюджета рассматриваются все возможные риски его исполнения. В том числе и риск повышения обменного курса иностранных валют по отношению к сому.

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Имеется в виду резкое увеличение обменного курса как доллара США, так и других иностранных валют по отношению к сому. При таком сценарии, возможно, возникнет дополнительная потребность в бюджетных средствах для обслуживания государственного внешнего долга.

«При этом применяются прогнозный валютный курс на 2020-й и прогноз на 2021-2022 годы. Все необходимые средства для обслуживания государственного долга в проекте республиканского бюджета предусмотрены. Обслуживание госдолга будет своевременным и в полном объеме», — заключили в Минфине.
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