О мерах по созданию лучших условий для инвесторов рассказал Сооронбай Жээнбеков

Инвестиционное сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией поступательно развивается. Об этом сегодня на кыргызско-турецком бизнес-форуме в Бишкеке заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что политическое партнерство между двумя государствами, которое сформировано много лет назад и укрепляется с каждым годом, достигло высокого уровня.

«На сегодня у нас с Турцией сложились особо доверительные взаимоотношения. В результате кыргызско-турецкие торгово-экономические отношения развиваются в хорошем темпе. В 2018-м из Турции в целом привлечено более $93 миллионов. Объем прямых инвестиций из Турции в Кыргызстан, привлеченных за годы независимости, составил более $600 миллионов», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что экономический потенциал двух стран используется не в полной мере.

«Мы с господином Эрдоганом обсуждали возможности в ближайшие годы увеличить товарооборот между нашими государствами от $400 миллионов до $1 миллиарда. Необходимо усилить меры в данном направлении», — заметил он.

Глава государства еще раз отметил, что двери страны всегда открыты для турецких партнеров, и напомнил, что на сегодня в Кыргызстане работают сотни совместных кыргызско-турецких предприятий.

Сооронбай Жээнбеков подробно рассказал о мерах по созданию благоприятных условий для инвесторов, касающихся упрощения регистрации, освобождения от налогов новых предприятий сроком на три года, сокращения необоснованных проверок бизнеса, снижения налоговых ставок.

Он рассказал и о других преимуществах инвестирования в республику, таких как дешевая электроэнергия, членство в ЕАЭС, где проживают около 190 миллионов человек, обладание статусом ВСП+, создание института бизнес-омбудсмена.

Государство нацелено реализовать ряд крупных проектов, направленных на повышение экономического потенциала Кыргызстана.

«В целях использования транзитного потенциала страны мы улучшаем транспортную инфраструктуру. Расширим автомобильные и железнодорожные связи, будем развивать рынок авиаперевозок, создадим торгово-логистические хабы. У нас есть проекты по строительству малых и крупных ГЭС, которые могут заинтересовать инвесторов. Немало возможностей для совместной реализации проектов в сфере туризма. Кыргызская сторона готова увеличить объем экспорта экологически чистой продукции, в том числе мяса, сухофруктов, меда, орехов и фасоли. Мы уверены, что они займут свое достойное место на рынке Турции. Государственные услуги переводятся в электронный формат. С учетом достижений Турции в сфере информационных технологий думаю, что эта сфера вызовет интерес у наших турецких друзей», — подчеркнул президент.

Фото пресс-службы президента КР. Кыргызско-турецкий бизнес-форум в Бишкеке

Сооронбай Жээнбеков призвал турецких предпринимателей активно инвестировать в вышеперечисленные сферы. И отметил, что в Кыргызстане активы инвесторов и частная собственность надежно защищены, государство обеспечит полную гарантию защиты.

Он также выразил уверенность в том, что открытие в Бишкеке гостиницы с известным мировым брендом «Шератон» позитивно скажется на развитии туризма в стране.