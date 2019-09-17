Кыргызстан получит грант в $50 миллионов на диверсификацию экономики

Азиатский банк развития утвердил $50 миллионов для программы продвижения экономической диверсификации в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве АБР в республике.

По его данным, за счет гранта поддержат реформы, направленные на улучшение торговой и инвестиционной конкурентоспособности страны, развитие малого и среднего бизнеса, продвижение государственно-частного партнерства и развитие навыков, связанных с потребностями отраслей.

Помощь АБР поможет правительству постепенно снизить зависимость экономики от добычи золота и денежных переводов и укрепить основу для создания новых предприятий и рабочих мест.

«Кыргызстан обладает потенциалом для достижения более устойчивого, комплексного и инклюзивного экономического роста. Но добиться этого возможно только в случае, если страна продолжит важнейшие структурные реформы, которые помогут переходу экономики к более динамичной и глобально ориентированной рыночной экономике», — подчеркнул директор отдела государственного управления, финансового сектора и торговли департамента Центральной и Западной Азии АБР Тарик Ниязи.