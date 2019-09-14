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Экономика

Кыргызстан и ЕБРР подписали соглашений на 11,5 миллиона евро

Между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписаны кредитные и грантовые соглашения на 11,5 миллиона евро. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, церемония подписания документов состоялась накануне. Согласно договоренностям, республика получит 4,1 миллиона евро в виде кредита и 7,4 миллиона евро гранта.

«Ожидается, что эти инвестиции значительно улучшат доступ к чистой воде, сократят ее потери, улучшат устойчивость к изменению климата и оптимизируют эксплуатационные расходы», — подчеркнули в Минфине.

Напомним, что с начала своей деятельности ЕБРР инвестировал в КР почти $730 миллионов в разные секторы экономики.
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