Уровень теневой экономики в Кыргызстане составляет от 23 до 37 процентов ВВП

По разным подсчетам уровень теневой (ненаблюдаемой) экономики в Кыргызстане может составлять от 23,6 до 37 процентов ВВП. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По оценке Национального статистического комитета, объем ненаблюдаемой экономики в 2017 году сложился в размере 125,2 миллиарда сомов. Доля его в валом внутреннем продукте по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 23,6 процента. Сейчас Нацстаткомом ведется работа по оценке объемов ненаблюдаемой экономики за 2018 год.

Однако, по предварительным данным результатов независимого исследования ненаблюдаемой экономики, проведенного компанией SIAR Research & Consulting в июне 2019 года, ее уровень в Кыргызстане составил 29,8 процента в ВВП. В опросе приняли участие 502 предприятия малого, среднего и крупного бизнеса.

Еще большую цифру называет компания Pricewaterhause Coopers LLP (PwC). Ее исследование показало, что уровень теневой экономики оценивается в 37 процентов ВВП.

Исследование основано на проведенном опросе 302 субъектов предпринимательства.

«Подготовлен проект постановления правительства об утверждении плана мероприятий по сокращению уровня ненаблюдаемого сектора экономики на 2019-2021 годы. Он направлен на снижение уровня ненаблюдаемого сектора экономики, искоренение причин, побуждающих хозяйствующие субъекты экономики уходить «в тень», а также минимизацию коррупционных рисков и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Проект размещен на официальном сайте правительства для общественного обсуждения», — заключили в кабмине.