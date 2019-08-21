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Экономика

Цифра дня. 295 тысяч кыргызстанцев получили микрокредиты с начала года

За первое полугодие 2019 года микрокредитные организации выдали займов на 13 миллиардов 741,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По его данным, кредиты получили 295 тысяч человек. По сравнению с 2018-м, их число увеличилось на 33,8 процента, а объем выданных микрокредитов — на 31,5 процента.

«Наибольший объем кредитов выдан в Ошской области (20,6 процента), Бишкеке (19,6 процента), Джалал-Абадской (13,9 процента) и Чуйской (13,8 процента) областях», — говорится в сообщении.

В Нацстаткоме отметили, что из общего количества выданных кредитов 33,8 процента направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 25,1 процента — на потребительские нужды, 13,3 процента — на сферу торговли и общественного питания.
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