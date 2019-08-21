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Экономика

Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $698,7

По итогам июня на каждого кыргызстанца приходится по $698,7 государственного долга. За месяц бремя выросло на $2,7.

По данным Министерства финансов, на 30 июня 2019 года общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 471,91 миллиона (310 миллиардов 765,75 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 792,64 миллиона (263 миллиарда 561,38 миллиона сомов) — внешний, а $679,27 миллиона (47 миллиардов 204,37 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны увеличился на $18,05 миллиона. При этом внешний долг вырос на $9,64 миллиона, а внутренний — на $8,41 миллиона. Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 702 миллиона (44,9 процента от всего внешнего долга страны). За месяц показатель увеличился на $540 тысяч.

По итогам июня 2019 года госдолг составил 51,4 процента ВВП.

На 1 июля 2019 года в республике проживали 6,4 миллиона человек. Средняя заработная плата по КР — 16 тысяч 287 сомов. Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 2,98 своей зарплаты.
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