В Джалал-Абадской области запустили обогатительную фабрику «Кичи-Чаарат»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии запуска обогатительной фабрики «Кичи-Чаарат» в Чаткальском районе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

ЗАО «Кичи-Чаарат», образованное в 2008 году, расположено в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района. По окончании разведывательных работ на участках Куру-Тегерек и Сулуу-Тегерек начато извлечение золотомедных материалов. Сейчас на фабрике работают 529 человек, 419 из которых — местные жители.

Глава кабмина считает, что открытие таких крупных производственных объектов в регионах придаст мощный импульс социально-экономическому развитию отдаленных районов, будет способствовать укреплению национальной экономики.

«Инвестор вкладывает свыше $220 миллионов в строительство золоторудного предприятия и создание соответствующей производственной инфраструктуры, протянута собственная линия электропередачи. Государство в свою очередь оказывает всемерную поддержку таким инвесторам, но вместе с тем ставит перед ними конкретные требования, особенно в сфере охраны окружающей среды и по выполнению социальных обязательств», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сотрудники компании подняли вопрос повышения зарплат, средний размер которой составляет 16-19 тысяч сомов. По словам премьер-министра, инвестор обязался в первоочередном порядке решить этот вопрос после начала производства на золоторудном предприятии.