13:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Джалал-Абадской области запустили обогатительную фабрику «Кичи-Чаарат»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии запуска обогатительной фабрики «Кичи-Чаарат» в Чаткальском районе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

ЗАО «Кичи-Чаарат», образованное в 2008 году, расположено в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района. По окончании разведывательных работ на участках Куру-Тегерек и Сулуу-Тегерек начато извлечение золотомедных материалов. Сейчас на фабрике работают 529 человек, 419 из которых — местные жители.

Глава кабмина считает, что открытие таких крупных производственных объектов в регионах придаст мощный импульс социально-экономическому развитию отдаленных районов, будет способствовать укреплению национальной экономики.

«Инвестор вкладывает свыше $220 миллионов в строительство золоторудного предприятия и создание соответствующей производственной инфраструктуры, протянута собственная линия электропередачи. Государство в свою очередь оказывает всемерную поддержку таким инвесторам, но вместе с тем ставит перед ними конкретные требования, особенно в сфере охраны окружающей среды и по выполнению социальных обязательств», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сотрудники компании подняли вопрос повышения зарплат, средний размер которой составляет 16-19 тысяч сомов. По словам премьер-министра, инвестор обязался в первоочередном порядке решить этот вопрос после начала производства на золоторудном предприятии.
Ссылка:
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
В Аксыйском районе незаконно добывают золото
В Нарынской области выставили на торги месторождение золота
Инвестиции в действии. Как работает Терек-Сай
В Ала-Букинском районе жители митингуют против разработки золота
На конкурс выставлено право разведки месторождения золота Малаташ
МВД: Баррикады на проезде к месторождению Узун-Акмат никто не устанавливал
В ОсОО «Алтынкен» не согласны с обвинениями главы Ассоциации горнопромышленников
В Китае обнаружили самый крупный в истории страны золотоносный рудник
Золото как битая карта Садыра Жапарова
Популярные новости
Итоги июля. Экономика Кыргызстана вышла на&nbsp;уровень 2017 года Итоги июля. Экономика Кыргызстана вышла на уровень 2017 года
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;14&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа
Цены на&nbsp;товары растут в&nbsp;странах ЕАЭС, кроме Армении и&nbsp;Кыргызстана Цены на товары растут в странах ЕАЭС, кроме Армении и Кыргызстана
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома