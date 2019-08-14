Итоги июля. Экономика Кыргызстана вышла на уровень 2017 года

Стабильные показатели добычи золота в Кыргызстане сказываются на состоянии экономики. По итогам семи месяцев 2019 года она показала высокий рост. Как и цены на алкоголь, сигареты, безалкогольные напитки и продукты. Но общий уровень инфляции остается низким.

Золотой рост

По итогам января — июля 2019 года ВВП Кыргызстана составил 284 миллиарда 417 миллионов сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на рекордные 6,9 процента.

Однако радоваться таким высоким показателям не стоит. Взлет экономики напрямую связан с добычей золота. В прошлом году показатели были низкими до четвертого квартала. А вот с конца 2018 года на крупнейшем в стране месторождении золота Кумтор разрабатывают богатую золотом руду, что тут же сказалось на показателях экономики.

Более высоким по темпам роста экономики был 2017-й. Сравнение показателей роста ВВП за семь месяцев 2019-го и 2017-го показывает, что экономика достигла показателей более устойчивого в экономическом плане года.

По итогам июля 2017-го и 2019-го ВВП вырос на одинаковую величину – 6,9 процента.

Стоит отметить, что два месяца подряд экономика в Кыргызстане растет. Если по итогам мая отмечено небольшое замедление, то сравнение показателей июня и июля говорит о том, что рост ВВП ускорился на 0,5 процента.

Если же смотреть на показатели роста экономики без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор, то и здесь есть пусть небольшой, но рост.

По итогам января — июля 2019 года ВВП республики без учета Кумтора составил 251 миллиард 768,4 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м показатель увеличился на 3,1 процента.

Интересно, что всего за месяц рост ВВП без учета золота ускорился на 1 процент.

Без золота нет развития промышленности

В 2018 году показатели в промышленности были более чем скромными. Рост наблюдался в основном в швейном и текстильном производствах, а горнорудка «тянула» на дно. В этом году ситуация противоположная. Те отрасли, которые в 2018-м были локомотивом, сейчас не в лучшем положении. Зато растет добыча металлов и руд.

По итогам января — июля 2019 года в Кыргызстане произведено промышленной продукции на 150 миллиардов 253,1 миллиона сомов. Это на 19,5 процента больше, чем в 2018-м.

По данным Национального статистического комитета, рост объемов промышленного производства в январе — июле 2019 года обусловлен увеличением добычи металлических руд, производства основных металлов и текстиля, добычи сырой нефти, природного газа и угля.

При этом отмечено снижение производства нефтепродуктов (на 41,5 процента), фармацевтической продукции (на 15,5 процента), одежды (на 5,7 процента) и пищевых продуктов (на 2,9 процента).

Стоит отметить, что без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем промышленного производства составил 79 миллиардов 720 миллионов сомов и снизился по сравнению с 2018-м на 2,9 процента.

Дорожают фрукты и картофель

В январе — июле 2019 года повышение потребительских цен и тарифов по республике составило 0,3 процента. При этом алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 3,2 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 1,3 процента.

Непродовольственные товары подешевели на 2 процента, а тарифы на услуги снизились на 0,1 процента.

С начала 2019 года рост потребительских цен и тарифов наблюдался во всех регионах республики, за исключением Оша, где зафиксировано их снижение на 1,3 процента.

Максимальный рост потребительских цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки отмечен в Иссык-Кульской области (на 4,9 процента), а значительное снижение на них (на 4,3 процента) наблюдалось в Оше.

У кого растут зарплаты

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 16 тысяч 287 сомов.

Повышение среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспорта и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 739,07 сома, для пенсионеров – 4 тысячи 224,81 сома.