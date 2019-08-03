Продуктовая корзина Бишкека на 3 августа. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 236,5 сома — до 3 тысяч 947 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также варьируется.

За последние семь дней подорожала ровно половина продуктов из нашей корзины — мясо, огурцы, помидоры, перец, капуста, яблоки, бананы, молоко и яйца. Это и привело к повышению стоимости корзины. Она впервые приблизилась к отметке в 4 тысячи сомов. При этом подешевели хлеб, помидоры, огурцы, перец, бананы и растительное масло. Это в итоге и привело к небольшому понижению стоимости корзины.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 677 сомов. Такое изменение связано во многом с резким ростом цены на говядину. За последние две недели она подорожала на 21 сом. Кроме того, на этой неделе выросла цена практически на все свежие фрукты.

Остается довольно высокой цена на груши, яблоки, молоко и морковь. Самым дешевым продуктом нашей корзины на сегодня является хлеб, цена на который снизилась впервые с октября 2018 года.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.