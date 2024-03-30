14:41
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Больше всего подорожали свежие овощи

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали огурцы, яблоки и груши. А вот подешевели гречка, помидоры, перец и капуста.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Больше всего подорожали свежие овощи

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 90 сомов — до 6 тысяч 701 сом.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 431 сом, или в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подешевела на 520 сомов, с начала года — снизилась на 7 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины являются хлеб и лук. Зимой каждую неделю меняется стоимость свежих овощей и фруктов. Это сказывается и на стоимости всей корзины.

За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября 2023 года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023 года — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290290/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 16 марта. Подорожали перец и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 2 марта. Больше всего дешевле огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 17 февраля. Неожиданно подешевели овощи и фрукты
Продуктовая корзина Бишкека на 10 февраля. Больше всего подорожали огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 3 февраля. Подорожали огурцы и капуста
Продуктовая корзина Бишкека на 27 января. Подорожали только яблоки и груши
Продуктовая корзина Бишкека на 20 января. Сильно подорожали огурцы и бананы
Популярные новости
Атомная станция в&nbsp;Кыргызстане. Что известно и&nbsp;почему власти поддерживают проект Атомная станция в Кыргызстане. Что известно и почему власти поддерживают проект
Dentafill Plus ведет переговоры об&nbsp;открытии производства в&nbsp;Кыргызстане Dentafill Plus ведет переговоры об открытии производства в Кыргызстане
На&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Узбекистан начал строить каскад ГЭС На границе с Кыргызстаном Узбекистан начал строить каскад ГЭС
Новые тарифы, газ для ТЭЦ и&nbsp;закрытие ее&nbsp;старой части. Что еще хотят энергетики Новые тарифы, газ для ТЭЦ и закрытие ее старой части. Что еще хотят энергетики
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
30 марта, суббота
14:21
Очередной пакет вооружения на миллиарды долларов получит Израиль от США Очередной пакет вооружения на миллиарды долларов получи...
14:06
Задержан член ОПГ Кольбаева — председатель айыльного кенеша Ананьевского аймака
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
13:54
Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
13:38
На Иссык-Куле будут развивать дошкольное образование