16:28
USD 89.12
EUR 95.10
RUB 0.95
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 13 апреля. Перец подорожал в полтора раза

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели гречка, огурцы, капуста и яблоки. Подорожали — рис, перец и груши.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Больше всего подорожали перец и яблоки

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 308 сомов — до 7 тысяч 18 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 748 сомов, или в два раза. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она снизилась на 176 сомов, с начала года — выросла на 310 сомов. Стоимость корзины на этой неделе впервые почти за год превысила отметку в 7 тысяч сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. В начале весны традиционно остаются высокими цены на свежие овощи и фрукты. Абсолютным рекордом этой недели является резкий рост стоимости болгарского перца. Он подорожал сразу в 1,5 раза.

За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября 2023 года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023 года — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291367/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Больше всего подорожали перец и яблоки
Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 16 марта. Подорожали перец и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 2 марта. Больше всего дешевле огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 17 февраля. Неожиданно подешевели овощи и фрукты
Продуктовая корзина Бишкека на 10 февраля. Больше всего подорожали огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 3 февраля. Подорожали огурцы и капуста
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане резко снизился курс доллара, подешевели евро и&nbsp;рубль В Кыргызстане резко снизился курс доллара, подешевели евро и рубль
Отказ от&nbsp;карт &laquo;Мир&raquo;. Возможны контрсанкции как крайние меры Отказ от карт «Мир». Возможны контрсанкции как крайние меры
Международные резервы Кыргызстана достигли почти $3,5 миллиарда Международные резервы Кыргызстана достигли почти $3,5 миллиарда
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
13 апреля, суббота
16:15
Из-за наводнений президент Казахстана отменил международный форум «Астана» Из-за наводнений президент Казахстана отменил междунаро...
15:44
В Казахстан отправляется вторая партия гуманитарной помощи от Кыргызстана
15:24
Март 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений
15:01
Пять человек погибли в результате нападения в торговом центре в пригороде Сиднея
14:40
Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу