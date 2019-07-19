На реализацию 60 проектов по цифровизации выделено 309 миллионов сомов

Решением правительства из бюджета выделено 309 миллионов сомов на реализацию 60 проектов в сфере цифровизации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

По его словам, речь идет как о новых проектах, так и об усилении проектов в рамках работы системы «Тундук». Все они будут завершены до конца 2019 года.

«Проведен комплексный анализ уровня развития цифровых решений в Кыргызстане. На сегодня число активных пользователей мобильных приложений (комбанков и других сфер) — порядка 1,2 миллиона человек, или 30 процентов взрослого населения республики. Это говорит о том, что население пользуется услугами частного сектора», — отметил Дастан Догоев.

Сейчас в системе «Тундук» 24 госоргана обмениваются данными. «Для внедрения цифровых технологий, чтобы граждане могли их почувствовать, есть необходимые факторы: политическая воля президента, он держит вопрос на личном контроле, премьер-министр тоже каждый день контролирует», — заключил глава госкомитета.