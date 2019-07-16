Новый закон о защите инвестиций разрабатывают чиновники и бизнес

В процессе разработки находится новый закон о защите инвестиций. Об этом сегодня на конференции, посвященной защите прав инвесторов, сообщил статс-секретарь Министерства экономики Айдин Шаршеев.

По его словам, сейчас идет процесс согласования документа как с государственными органами, так и с бизнесом. Чиновник призвал представителей бизнеса и предпринимателей активно участвовать в обсуждении законопроекта.

«Кроме того, в третьем чтении приняты поправки в закон о государственно-частном партнерстве. Мы проделываем определенную работу, чтобы его механизмы заработали в полной мере. Кыргызстан также заключил порядка 30 соглашений о поощрении и защите инвестиций», — добавил Айдин Шаршеев.