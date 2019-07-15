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Экономика

По итогам 2019 года Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4 процента

По итогам 2019-го экономический рост в Кыргызстане ожидается на уровне около 4 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев.

По его словам, для этого нужно выполнить все поставленные задачи и предусмотренные планом правительства меры. Кроме того, положительные темпы роста останутся при благоприятной внешнеэкономической обстановке.

Инфляция по итогам этого года будет на уровне 2-3 процентов.

«В четвертом квартале прошлого года были довольно высокие показатели на предприятиях по разработке месторождения Кумтор. Поэтому по итогам года мы ожидаем, что рост ВВП с учетом Кумтора составит 4 процента, а без него — 3,6 процента. Это не означает, что рост замедлится, просто сыграет роль эффект высокой базы», — рассказал начальник управления макроэкономической политики Минэкономики Насирдин Шамшиев.
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