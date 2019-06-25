Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реализации соглашений, подписанных в рамках восьмой кыргызско-российской межрегиональной конференции. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Напомним, по итогам конференции подписали 53 соглашения, меморандума и торговых контрактов на $6 миллиардов 134,86 миллиона. Из них $5 миллиардов 514,7 миллиона — в сфере привлечения инвестиций и $620 миллионов — в области торговли.

Кроме того, в рамках конференции подписали четыре межправительственных соглашения о сотрудничестве между правительствами Кыргызстана и России.

По данным Министерства экономики, торговые контракты реализуются частным сектором, а госорганы формируют детальные дорожные карты по реализации инвестиционных соглашений.

«Нужно обеспечить слаженную и четкую работу совместно с российскими партнерами, чтобы все документы были эффективно реализованы в интересах двух государств. Надо определить ответственных за полноценную реализацию соглашений и выработать четкие механизмы работы, которые обеспечат полноценное и качественное сотрудничество между компетентными органами двух стран для достижения поставленных целей», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.