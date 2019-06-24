Предприятиям пищевой промышленности не хватает качественного сырья

«Важным вызовом для предприятий пищевой промышленности на сегодня является отсутствие качественного сырья», — заявила глава Ассоциации предприятий пищевой промышленности Диляра Алимжанова на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательства.

По ее словам, в сфере переработки пищевой промышленности задействованы свыше 300 тысяч предприятий. Для их развития нужно создать собственную сырьевую базу. Кроме того, мелкие и средние перерабатывающие компании сегодня вынуждены работать на оборудовании, которое осталось со времен Советского Союза. Это приводит к нерентабельности предприятий.

«Рынок заполняют товары и продукция с внешнего рынка, которые по стоимости аналогичны с отечественными предприятиями. Эта проблема требует немедленного решения со стороны государства, так как у компаний нет собственных ресурсов, а поддержки со стороны донорских организаций недостаточно. Необходимо привлекать инвестиции для создания сырьевой базы, а также рассмотреть более подходящую налоговую систему. Нужно ускорить работу фитосанитарных лабораторий и начать проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) по развитию промышленности на уровне регионов», — предложила Диляра Алимжанова.