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Экономика

Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $694,49

По итогам марта на каждого кыргызстанца приходится по $694,49 государственного долга. За месяц бремя снизилось на $1,16.

По данным Министерства финансов, на 30 апреля 2019 года общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 444,74 миллиона (310 миллиардов 464,82 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 785,96 миллиона (264 миллиарда 449,03 миллиона сомов) — внешний, а $638,78 миллиона (46 миллиардов 15,8 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны сократился на $7,48 миллиона. При этом внешний долг уменьшился на $6,5 миллиона, а вот внутренний — на $20,99 миллиона. Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 703,89 миллиона (45 процентов от всего внешнего долга страны). За месяц показатель сократился на $310 тысяч.

По итогам апреля 2019 года госдолг составил 51,3 процента ВВП.

На 1 мая 2019 года в республике проживали 6,4 миллиона человек. Средняя заработная плата по КР — 15 тысяч 875 сомов. Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 3,05 своей зарплаты.
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