За год правительство не выдало ни одной лицензии на разведку месторождений

С момента работы нынешнего состава правительства Кыргызстана не выдано ни одной лицензии на разведку месторождений. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, многие митингующие против разработки месторождений говорят, что не верят решениям правительства.

«Я, конечно, прошу прощения, но именно из-за того, что государство считается с мнением граждан, вынесено такое решение. Сегодня, прежде чем принять решение по разработке месторождения, одним из пунктов стоит мнение населения. Позиция правительства на сегодня премьер-министром выражена и доведена до населения», — заключил Кубатбек Боронов.

Напомним, депутаты парламента сегодня заслушивают информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Кыргызстана.