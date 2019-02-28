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Экономика

Товарооборот Кыргызстана и Украины резко упал и составил $32,4 миллиона

Товарооборот между Кыргызстаном и Украиной резко упал и составил $32,4 миллиона по итогам 2019 года. Об этом заявил журналистам посол Украины в КР Валерий Жовтенко. 

По его словам, это связано с запретом на транзит товаров с Украины через Россию. 

По данным дипломата, Украина заинтересована во взаимоотношениях с Кыргызстаном. Между странами заключено 40 договоров. Ведутся переговоры по соглашению в сфере образования.

Валерий Жовтенко добавил, что КР для Украины была и остается дружественным государством и хорошим партнером. 
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