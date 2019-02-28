Товарооборот Кыргызстана и Украины резко упал и составил $32,4 миллиона

Товарооборот между Кыргызстаном и Украиной резко упал и составил $32,4 миллиона по итогам 2019 года. Об этом заявил журналистам посол Украины в КР Валерий Жовтенко.

По его словам, это связано с запретом на транзит товаров с Украины через Россию.

По данным дипломата, Украина заинтересована во взаимоотношениях с Кыргызстаном. Между странами заключено 40 договоров. Ведутся переговоры по соглашению в сфере образования.

Валерий Жовтенко добавил, что КР для Украины была и остается дружественным государством и хорошим партнером.