ЕФСР финансирует в Кыргызстане проекты на $500 миллионов

Портфель проектов, реализуемых Евразийским фондом стабилизации и развития в Кыргызстане, приблизился к $500 миллионам. Об этом сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на встрече с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

«Необходимо отметить позитивный опыт совместной работы Кыргызстана и Евразийского банка развития. Уверен, сегодня нам удастся наметить планы по дальнейшему плодотворному сотрудничеству», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

Андрей Широков отметил, что фонд несколько лет работает в Кыргызстане, реализуя проекты в сфере сельского хозяйства, транспорта и энергетики.

«Те проекты, которые финансирует Евразийский фонд, входят в перечень приоритетных национальных проектов страны. Скоро начнем финансирование проекта в области здравоохранения — это мобильный госпиталь», — сказал Андрей Широков.

Сооронбай Жээнбеков и Андрей Широков обменялись мнениями по вопросам ряда финансовых, инвестиционных кредитов, грантов и реализации проекта «Таза-Суу».