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Экономика

В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,6 миллиарда

По итогам 2018 года приток денежных переводов в Кыргызстан оценивается в $2 миллиарда 685,3 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с 2017-м показатель вырос на $203,1 миллиона. Отметим, что самые высокие объемы переводов отмечены в июле ($279,4 миллиона) и октябре ($271,1 миллиона) прошлого года.

При этом в декабре 2018-го в республику перечислено $205,9 миллиона. Это на $30,7 миллиона меньше, чем месяцем ранее.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию. Из этой страны в прошлом году перечислено $2 миллиарда 638,5 миллиона.

Отметим, что по итогам 2018 года наблюдался и отток денежных средств. Из Кыргызстана в другие государства перечислено $542,2 миллиона. По сравнению с 2017-м отток денег вырос на $90,3 миллиона.

Таким образом, чистый приток переводов в КР оценивается в $2 миллиарда 143,1 миллиона. Это на $112,8 миллиона больше, чем в 2017 году.
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