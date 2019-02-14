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Экономика

В Минсельхозе выявлены необоснованные выплаты зарплаты на 1 миллион сомов

Необоснованные выплаты заработной палаты на 1 миллион сомов выявили в управлениях водного хозяйства Минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Ведомство провело аудит работы министерства за 2017 год. Установлен ряд финансовых нарушений. В частности, министерством допущены необоснованные выплаты заработной платы, завышение объемов строительно-монтажных работ, недостач и хищения товарно-материальных ценностей.

Необоснованно зарплату платили в управлениях водного хозяйства по Баткенскому, Лейлекскому, Кадамджайскому, Ак-Суйскому, Джети-Огузскому, Тонскому, Тюпскому и Иссык-Кульскому районам, Иссык-Кульскому бассейновому управлению водного хозяйства и Тюпскому районному управлению аграрного развития. На 727,5 тысячи сомов завышены объемы строительно-монтажных работ.

Нерационально использованные средства, а именно сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и средств в расчетах, составили 4,6 миллиона сомов.

Аудитом отмечены и многочисленные нарушения требований закона о госзакупках как в центральном аппарате Министерства, так и его подведомственных подразделениях.
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