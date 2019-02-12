В Налоговой службе выявлены нарушения на 6,4 миллиона сомов

По итогам аудита Государственной налоговой службы выявлены финансовые нарушения на 6,4 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

По ее данным, в частности, установлено занижение налога на имущество по ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Кроме того, прогноз по доходам Министерством финансов формировался на основе плановых и фактических показателей прошлых периодов. Но при этом оценивались не все риски и факторы, влияющие на налоговые поступления.

В ГНС продолжается практика досрочного исполнения налоговых обязательств со стороны платежеспособных компаний, за счет которых достигается исполнение доходной части бюджета отчетного года, тогда как это доходы будущего периода.

«Контроль, установленный в рамках полномочий и ресурсов ГНС, охватывает часть процесса и только добросовестных налогоплательщиков в части перемещения товаров внутри ЕАЭС с момента регистрации при пересечении границы КР. В настоящее время ГНС не располагает достаточной, своевременной и достоверной информацией по цепочке, начиная от производителя товара до его продажи, в разрезе участников этого процесса (перевозчики, логистические центры и др.), позволяющей обеспечить надежный способ подтверждения поставки, объема, оплаты с минимальным участием человеческого фактора», — говорится в сообщении.

При этом в Счетной палате отмечают, что в 2015-2016 годах налоговым органам переданы дополнительные функции по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, администрированию косвенных налогов по импорту при взаимной торговле со странами ЕАЭС, а также в пилотном режиме администрирование страховых взносов. При возросшем объеме выполняемых работ штатная численность сотрудников налоговых органов не увеличена.

ГНС не проводился анализ готовности налоговых органов осуществлять функцию администрирования социальных отчислений.

«ГНС не на должном уровне проводятся мониторинг и анализ по определению рисков неуплаты налогов, лжепредпринимательства, лжепоставок, о чем свидетельствуют возбужденные уголовные дела со стороны правоохранительных органов. Анализ показывает, что в сфере торговли и услуг сумма патента, установленная из действующих ставок налогов (налог на прибыль и налог с продаж), не соответствует сумме фактического товарооборота и налогооблагаемого дохода субъектов предпринимательства», — подчеркнули в СП.