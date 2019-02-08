19:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Цифра дня. В 90 раз вырос экспорт кыргызского сыра в Узбекистан

По итогам 11 месяцев 2018-го более чем в 90 раз выросли объемы поставок сыров из Кыргызстана в Узбекистан. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, с 2014 по 2017 год товарооборот КР с РУз увеличился в 1,4 раза. В том числе экспорт кыргызской продукции в соседнюю республику вырос на 25,4 процента, импорт из Узбекистана — в 1,6 раза.

По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот двух стран вырос на 10 процентов ($309,4 миллиона) по сравнению с 2017-м.

В РУз мы экспортируем уголь и нефтепродукты, цемент, стекло и изделия из него, изделия из камня и цемента. А ввозим из соседнего государства в основном овощи, фрукты, трикотажное полотно, изделия из пластмассы, алюминия, меди.
Ссылка:
просмотров: 41
Версия для печати
Материалы по теме
Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном не соответствует своему потенциалу
Кыргызстан не в полной мере использует свой экспортный потенциал
Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран ЕАЭС
В Кыргызстане предлагают изменить правила торговли на рынках
Таджикистан отменил пошлины на ввоз товаров из Кыргызстана
В ЕАЭС насчитали 66 барьеров в торговле
Итоги сентября. Экономика Кыргызстана начала расти
За пять лет объемы продажи в торговых сетях Кыргызстана выросли в 1,6 раза
Опасно для пешеходов. На бульваре Эркиндик торгуют прямо на пешеходном переходе
Итоги августа. В Кыргызстане продолжается спад экономики
Популярные новости
Марк Цукерберг за&nbsp;сутки стал богаче на&nbsp;$6,2 миллиарда Марк Цукерберг за сутки стал богаче на $6,2 миллиарда
Нацбанк не&nbsp;намерен отзывать лицензию у&nbsp;ОсОО &laquo;Мобильник&raquo; Нацбанк не намерен отзывать лицензию у ОсОО «Мобильник»
Проблемы с&nbsp;&laquo;Мобильником&raquo; возникли из-за спора учредителей Проблемы с «Мобильником» возникли из-за спора учредителей
В&nbsp;Кыргызстане создают госпредприятие &laquo;Кыргыз туризм&raquo; В Кыргызстане создают госпредприятие «Кыргыз туризм»
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош