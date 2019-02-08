Цифра дня. В 90 раз вырос экспорт кыргызского сыра в Узбекистан

По итогам 11 месяцев 2018-го более чем в 90 раз выросли объемы поставок сыров из Кыргызстана в Узбекистан. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, с 2014 по 2017 год товарооборот КР с РУз увеличился в 1,4 раза. В том числе экспорт кыргызской продукции в соседнюю республику вырос на 25,4 процента, импорт из Узбекистана — в 1,6 раза.

По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот двух стран вырос на 10 процентов ($309,4 миллиона) по сравнению с 2017-м.

В РУз мы экспортируем уголь и нефтепродукты, цемент, стекло и изделия из него, изделия из камня и цемента. А ввозим из соседнего государства в основном овощи, фрукты, трикотажное полотно, изделия из пластмассы, алюминия, меди.