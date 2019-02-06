Камбаратинская ГЭС-2. Как сделать станцию эффективной и безопасной

Энергетический потенциал верхнего течения реки Нарын, включая каскад двух Камбаратинских ГЭС, превышает потенциал станций Токтогульского каскада. Но будущее первой Камбараты по-прежнему туманно, а вторая под угрозой из-за вероятных катастрофических паводков.

В течение последних трех лет Кыргызстан проводил консультации с кредиторами по условиям реализации проекта по установке второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2. Соглашение подписали в 2017 году. Но из-за нерешенного вопроса с обеспечением безопасности станции его реализация сдерживается.

24.kg разбиралось, зачем Кыргызстану Камбаратинская ГЭС-2 без первой станции и как сделать проект безопасным.

Построить вопреки всему

Планировалось, что Камбаратинская ГЭС-2 войдет в состав каскада Камбаратинских ГЭС. Она должна была быть контррегулятором, а функция первой станции — сезонное регулирование стока реки Нарын. В том числе речь и о коррекции паводков.

Против строительства станции выступали и соседние республики. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов опасался, что власти Кыргызстана могут сократить подачу поливной воды и затронут интересы Узбекистана.

Соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын подписали в 2012 году.

Согласно проекту, станция должна была заработать весной 2016 года. Проект стоимостью около $3 миллиардов должна была реализовать российская компания «Интер РАО ЕЭС». Но в итоге соглашение денонсировали, а новых инвесторов, желающих построить станцию, нет до сих пор.

Кыргызстан начал возведение каскада со второй станции. Ее первый агрегат запустили в 2010 году. Но с тех пор станция работает лишь на 60 процентов мощности. Чтобы установить второй гидроагрегат, нужны дополнительные кредитные средства.

Зачем Кыргызстану Камбарата-2?

В феврале 2014 года Евразийский банк развития, управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), получил предложение кыргызской стороны с оценкой необходимых расходов на подготовительные работы, приобретение и монтаж второго гидроагрегата на Камбаратинской ГЭС-2.

Стоимость проекта оценили в 4,45 миллиарда сомов (ориентировочно $84 миллиона).

Анализ проекта показал, что даже без первой станции Камбаратинская ГЭС-2 может работать эффективно. В июле 2014 года совет ЕФСР одобрил заключение на предварительную заявку Минфина Кыргызстана на $80 миллионов. Для экспертизы проекта наняли консультанта — французскую компанию Tractebel Engineering. Она провела финансово-технический аудит (исследования) проекта.

Основные выводы исследования — отсутствие технических ограничений для установки и ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата, подтверждение 50-процентного выполнения подготовительных работ, необходимых для реализации проекта.

При этом консультант отметил, что подключение Камбаратинской ГЭС-2 к высоковольтной линии 500 киловольт «Датка — Кемин» дает реальную возможность для передачи электроэнергии, выработанной на станции, в национальную энергосистему республики.

Действующие же сети способны обеспечивать выдачу ограниченной части электроэнергии от первого гидроагрегата только близлежащим потребителям. Кроме того, ввод второго гидроагрегата и подача электроэнергии в сеть 500 киловольт позволят лучше раскрыть потенциал станции, увеличив выработку электроэнергии.

Учли и влияние проекта на сток реки Нарын и экономики стран бассейна реки Сырдарья — Узбекистана и Казахстана.

Выяснилось, что работа ГЭС не только не ухудшит, но и улучшит возможности водноэнергетического регулирования, укрепит потенциал сотрудничества в бассейне реки.

Что угрожает Камбарате

После заключения консультанта о полезности проекта установки второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2, в мае 2016 года ЕАБР получил заявку Минфина Кыргызстана на финансирование из ЕФСР в размере $110 миллионов.

Проект предполагает финансирование строительно-монтажных работ, приобретения, доставки, установки и ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (120 мегаватт).

В рамках проекта планируют установить открытое распределительное устройство (ОРУ) 500 киловольт, дополнительное оборудование для ОРУ 110 киловольт и линий электропередачи и другие элементы инфраструктуры и систем ГЭС, обеспечивающих эффективную и безопасную эксплуатацию.

Соглашение об инвестиционном кредите ЕФСР для установки второго агрегата на Камбаратинской ГЭС-2 подписали в феврале 2017 года.

Но результаты исследования Tractebel Engineering показали, что есть высокий риск для безопасной эксплуатации всего комплекса сооружений Камбаратинской ГЭС-2. Причина — прохождение катастрофического паводка в отсутствии водохранилища Камбаратинской ГЭС-1, которое должно исполнять роль сезонного регулятора стока и аккумулировать паводковые расходы.

Полезная емкость водохранилища Камбаратинской ГЭС-2 слишком мала, чтобы перехватить паводки, а строительно-эксплуатационный водосброс не в состоянии пропустить их и обезопасить станцию. Заместитель исполнительного директора, операционный директор Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков

Дать денег на второй агрегат при таких рисках ЕАБР не может. Поэтому вместе с «Электрическими станциями» принят план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГЭС. Сам проект и план будут выполнять синхронно.

Генеральный проектировщик ООО «Специальный проектно-изыскательский институт «Гидроспецпроект», совместно с АО «Ленгидропроект», Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники имени Б.Е.Веденеева и проектно-изыскательским институтом «Гидропроект» разработал конструкцию дополнительного водосброса на станции.

План мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации Камбаратинской ГЭС-2 разработан кыргызской стороной и одобрен Советом ЕФСР в конце декабря 2018 года.

Принятые решения позволят кыргызской стороне совместно с ЕФСР приступить к детальной проработке проекта строительства дополнительного водосброса Камбаратинской ГЭС-2 и других мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации станции.

В конце декабря 2018 года Министерство финансов Кыргызстана внесло на рассмотрение ЕФСР предварительную заявку с концепцией проекта водосброса и других мероприятий по безопасности гидроэлектростанции.

Стоимость проекта по обеспечению безопасности Камбаратинской ГЭС-2 предварительно оценена почти в $51 миллион.

«Решение о выделении средств на проект безопасности Камбаратинской ГЭС-2 примут в ближайшее время. Речь о дополнительном кредите помимо того, который предусмотрен подписанным в 2017 году соглашением. Речь о так называемой второй фазе проекта. Предполагается, что строить дополнительный водосброс и выполнять другие мероприятия, обеспечивающие безопасность станции, будут параллельно с основным проектом по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2», — сообщилАндрей Широков.