Экономика

На Камбаратинской ГЭС-2 начали монтаж конструкций для нового гидроагрегата

Фото Минэнерго. Камбаратинская ГЭС-2

В Кыргызстане на Камбаратинской ГЭС-2 реализуют проект по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата. Это должно увеличить генерирующие мощности страны и укрепить надежность национальной энергосистемы, сообщили в Министерстве энергетики.

Финансирование и исполнители

Проект получил финансовую поддержку от Евразийского фонда стабилизации и развития. Для обеспечения высокого качества работ министерство привлекло международную компанию Fichtner GmbH & Co. KG, которая выполняет техническое сопровождение и инженерный контроль.

Минэнерго
Фото Минэнерго. Место под второй гидроагрегат Камбаратинской ГЭС-2
Весь объем работ разделили на три лота, что позволило привлечь узкопрофильных специалистов с международным опытом:

  • Лоты № 1 и 2. За реализацию отвечает консорциум DEC-SM.

  • Лот № 3. Работы выполняет компания Sinohydro Bureau 16.

Достигнутые результаты и текущие работы

На сегодня специалисты завершили значительный объем подготовительных и строительных мероприятий:

  1. Строители подготовили основные площадки для технологического оборудования и завершили бетонирование фундаментов под административные и жилые здания.

  2. Подрядчики начали сборку металлоконструкций, включая несущие каркасы и элементы кровли будущих зданий.

  3. Эксперты проектных организаций провели детальный осмотр водовода второго гидроагрегата и компенсатора первого агрегата.

  4. Министерство развернуло подготовительные мероприятия, которые обеспечивают переход к основной фазе строительно-монтажных работ непосредственно на гидроагрегате № 2.

Реализация проекта идет по графику. Ввод нового агрегата в эксплуатацию обеспечит рост выработки электроэнергии и создаст долгосрочную базу для развития энергетической отрасли КР, повышая ее устойчивость к пиковым нагрузкам.
