На Камбаратинской ГЭС-2 начали монтаж конструкций для нового гидроагрегата

В Кыргызстане на Камбаратинской ГЭС-2 реализуют проект по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата. Это должно увеличить генерирующие мощности страны и укрепить надежность национальной энергосистемы, сообщили в Министерстве энергетики.

Финансирование и исполнители

Проект получил финансовую поддержку от Евразийского фонда стабилизации и развития. Для обеспечения высокого качества работ министерство привлекло международную компанию Fichtner GmbH & Co. KG, которая выполняет техническое сопровождение и инженерный контроль.

Фото Минэнерго. Место под второй гидроагрегат Камбаратинской ГЭС-2

Лоты № 1 и 2. За реализацию отвечает консорциум DEC-SM.

Лот № 3. Работы выполняет компания Sinohydro Bureau 16.

Достигнутые результаты и текущие работы

На сегодня специалисты завершили значительный объем подготовительных и строительных мероприятий:

Строители подготовили основные площадки для технологического оборудования и завершили бетонирование фундаментов под административные и жилые здания. Подрядчики начали сборку металлоконструкций, включая несущие каркасы и элементы кровли будущих зданий. Эксперты проектных организаций провели детальный осмотр водовода второго гидроагрегата и компенсатора первого агрегата. Министерство развернуло подготовительные мероприятия, которые обеспечивают переход к основной фазе строительно-монтажных работ непосредственно на гидроагрегате № 2.