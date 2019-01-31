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Экономика

Национальный банк увеличил вдвое уставный капитал «Росинбанка»

Национальный банк Кыргызстана провел докапитализацию «Росинбанка» и увеличил его уставный капитал вдвое. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

По итогам капитализации уставный капитал ОАО «Росинбанк» увеличен более чем на 700 миллионов сомов и доведен до 1 миллиарда 498,7 миллиона сомов. 

«Национальный банк провел мероприятия по финансовому оздоровлению «Росинбанка», в рамках которого осуществлена дополнительная капитализация банка. Это сделано для обеспечения стабильности деятельности ОАО «Росинбанк» и банковской системы Кыргызстана в целом, укрепления доверия к ней населения», — подчеркнули в Нацбанке.

Ранее Национальный банк приобрел 5 миллионов 604 тысячи 844 простые именные акции ОАО «Российский инвестиционный банк». Это 71,65 процента уставного капитала банка.
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