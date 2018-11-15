Уставный капитал «Айыл Банка» увеличили на 1 миллиард сомов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО на 1 миллиард сомов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, решение приняли в целях дальнейшего развития ОАО и эффективного управления государственным пакетом акций финансового учреждения.

ОАО «Айыл Банк» — один из крупнейших финансовых институтов страны, реализующий государственные программы по развитию аграрного сектора. Он предоставляет полный перечень качественных банковских услуг, включающий обслуживание частных и корпоративных клиентов, финансирование цепочки добавленной стоимости и финансирование торговли.