11:52
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Экономика

Уставный капитал «Айыл Банка» увеличили на 1 миллиард сомов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО на 1 миллиард сомов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, решение приняли в целях дальнейшего развития ОАО и эффективного управления государственным пакетом акций финансового учреждения. 

ОАО «Айыл Банк» — один из крупнейших финансовых институтов страны, реализующий государственные программы по развитию аграрного сектора. Он предоставляет полный перечень качественных банковских услуг, включающий обслуживание частных и корпоративных клиентов, финансирование цепочки добавленной стоимости и финансирование торговли.

 
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Банковская система Кыргызстана работает стабильно
«Айыл Банк» поменял адрес, ЦИК не переехал. Для кого ремонтируют здание?
Коммерческие банки Кыргызстана готовы поддержать предпринимателей из регионов
Об утверждении порядка ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами
Агентство по реорганизации банков Кыргызстана, возможно, ликвидируют
Банки Кыргызстана собрались внедрять «цифру»
Об утверждении положения об эмиссии, обращении, погашении исламских ценных бумаг
В Кыргызстане предлагают ужесточить контроль за отмыванием преступных доходов
Закон о переходе на карты «Мир» не коснется российских пенсионеров в Кыргызстане
«Айыл Банк» оплатил аренду помещения в торговом центре
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;10&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 10 ноября. Сколько семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
Впервые с&nbsp;начала 2018 года международные резервы Кыргызстана выросли Впервые с начала 2018 года международные резервы Кыргызстана выросли
По&nbsp;прогнозам МВФ, в&nbsp;2018 году ВВП Кыргызстана вырастет на&nbsp;2,8 процента По прогнозам МВФ, в 2018 году ВВП Кыргызстана вырастет на 2,8 процента
Бизнес
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром