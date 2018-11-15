Всемирный банк выделит Кыргызстану более $300 миллионов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 13 ноября одобрил новую Рамочную программу партнерства (РПП) между ВБ и Кыргызстаном на 2019-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного банка.
Отмечается, что РПП включает выводы по итогам консультаций со всеми партнерами в сфере развития. В рамках программы предусмотрено финансирование проектов в Кыргызстане на сумму более $300 миллионов.
программы в последующие четыре года группа Всемирного банка окажет консультационную поддержку при разработке стратегических документов и предоставит финансирование для устойчивого роста, занятости и повышения уровня жизни граждан Кыргызстана», — отметила региональный директор Всемирного банка по странам Центральной Азии Лилия Бурунчук.
Ключевые направления новой программы партнерства предложены на основе масштабного исследования «Комплексная диагностика страны», изучившего основные трудности и возможности Кыргызстана по стабильному сокращению бедности и устойчивому экономическому росту.
По словам главы офиса Всемирного банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар, с начала XXI века основными факторами экономического роста являлись добыча золота и переводы трудовых мигрантов.
Данная модель обеспечивала рост экономики в 4,5 процента в 2000-2016 годах, но эти факторы во многом исчерпали себя. Кыргызстану требуется более динамичная и эффективная модель роста.
Данная модель обеспечивала рост экономики в 4,5 процента в 2000-2016 годах, но эти факторы во многом исчерпали себя. Кыргызстану требуется более динамичная и эффективная модель роста.Болормаа Амгаабазар
Группа Всемирного банка будет и далее содействовать улучшению управления государственными расходами, повышению эффективности работы правительства и подотчетности.