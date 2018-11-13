С 2019 года ГИК поможет накопить на первый взнос по ипотеке

Госипотечная компания с 2019 года запускает проект «Доступная ипотека». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, желающие получить ипотеку смогут обратиться в ГИК, чтобы накопить на первый взнос. Человек в течение трех лет сможет накопить нужную сумму. При этом ставки по этому депозиту будут около 5 процентов.

«Когда сумма достаточна, человек может получить долгосрочный кредит от ГИК со ставкой 10-14 процентов на 10-15 лет. Этот проект привлекателен для молодежи. Кроме того, мы рассчитываем, что благодаря ему можно будет решить проблему с покупкой жилья для работников швейной отрасли», — подчеркнул Эльдар Абакиров.