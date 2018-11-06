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Экономика

Работу НПЗ «Джунда» приостановили

Работу нефтеперерабатывающего завода «Джунда» приостановили. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, судебные разбирательства ухудшили ситуацию на НПЗ.

«На заводе критическая ситуация. Работа приостановлена. Выпадение по налогам может составить 200 миллионов сомов», — рассказал Олег Панкратов.

Министр экономики в целом отметил сложную ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах страны. «Несмотря на договоренность с Россией о поставках 450 тысяч тонн сырой нефти, НПЗ не выбирают этот объем», — пояснил он.
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