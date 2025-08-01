Индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа

Индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть после угроз американского президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В статье говорится, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd не закупали российскую нефть в течение последней недели.

По данным источников в отрасли, все четыре предприятия обратились к ближневосточным и западноафриканским маркам для замещения поставок.

Отмечается, что государственные НПЗ осуществляют более 60 процентов от общего объема переработки нефти в Индии, составляющего 5,2 миллиона баррелей в сутки. При этом частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в этой стране.

30 июля глава Белого дома объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

Дональд Трамп также отметил, что Индия будет платить штрафы за приобретение у России вооружений и энергоносителей.

На следующий день он заявил, что США объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.