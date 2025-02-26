В Баткенской области запустят новый нефтеперерабатывающий завод

В рамках развития нефтегазовой отрасли Кыргызстана получен лицензионный договор на добычу нефти и газа на месторождениях Северный Сох и Чонгара-Галча, находящихся в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, совместными усилиями ОАО «Кыргызско-Турецкий К-Нефтегаз» и ГП «Кыргызтранснефтегаз» проведены ремонтно-подготовительные работы на нефтяных скважинах.

На данный момент строительство нефтеперерабатывающего завода вышло на финишную прямую — готовность объекта составляет 95 процентов. Полный запуск НПЗ намечен на март 2025 года.

В настоящее время добыча нефти ведется на семи скважинах. На сегодня добыто 200 тонн нефти. В работах задействовано 42 сотрудника. Ожидается, что после полного запуска проекта создадут 350-400 рабочих мест, что окажет положительное влияние на занятость в регионе.