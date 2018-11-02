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Экономика

«Альянс Алтын» оспорит отказ в залоге лицензии для получения кредита

«Как только мы получим официальное уведомление об отказе в разрешении на залог лицензии, обратимся с административной жалобой в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана с изложением своей позиции по данному вопросу», — заявил 24.kg директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин.

По его словам, во всем мире для получения кредитов требуется залоговое обеспечение. Одним из требований «Банка ВТБ» (ПАО) является обеспечение обязательств посредством залога лицензии. Закон о недрах в Кыргызстане дает лицензиату такое право. Делается это с согласия уполномоченных госорганов.

«Пятнадцатого августа 2018 года мы обратились в ГКПЭН с такой просьбой и получили согласие на заключение договора залога. Но позже стало известно, что 3 октября комиссия по вопросам лицензирования недропользования ГКПЭН отменила ранее принятое решение по согласию на заключение договора залога лицензии № 4230 АЕ. Но мы пока не получали официального уведомления от уполномоченного органа об этом», — рассказал Михаил Шубин.

В ОсОО заявляют, что вопрос о даче согласия на залог лицензии рассмотрен в отсутствие представителей «Альянс Алтына».

«В кыргызском законодательстве отсутствуют нормы, по которым уполномоченный государственный орган вправе отказать в получении согласия на заключение договора залога лицензии по причине судебных разбирательств. Ведь судебное разбирательство, о котором заявляет руководство уполномоченного органа, отношения к залогу не имеет. Идет спор о законности начисления штрафов ОсОО «Альянс Алтын», — заключил директор компании.

В компании считают, что штрафные санкции за нарушение сроков строительства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) начислили незаконно. Согласно санитарным нормам и правилам, строительство начинается с подъездных путей, устройства постоянных и временных внутриплощадочных дорог,  инженерных сетей (канализации, водо- тепло-, энергоснабжения).

«Юридическим моментом начала строительства является факт начала работ на строительной площадке. С учетом того что ЗИФ и хвостохранилище являются единым комплексным объектом (пусковой комплекс), факт начала работ на любой строительной площадке, входящей в перечень объектов ЗИФ, означает, что компания приступила к строительству фабрики и хвостохранилища», — уверен Михаил Шубин.
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