Обещали, но не сделали. ГНС так и не опубликовала декларации чиновников

Государственная налоговая служба Кыргызстана так и не опубликовала декларации чиновники, несмотря на обещания сделать это в течение октября.

С 1 июля в Кыргызстане началась проверка деклараций чиновников. Внимание на это обратил даже президент страны. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание с сотрудниками Секретариата Совета безопасности. Тогда же глава государства предупредил о необходимости тщательной проверки отчетов о доходах и расходах всех государственных служащих без исключения.

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«Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Граждане ожидают конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции. Секретариат Совета безопасности должен изучать и работать по каждому заявлению и письму от населения, проводить проверки и принимать меры. Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте его вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Тогда же сообщили, что итоги декларационной кампании подведут в сентябре-октябре 2018 года. Работа шла в режиме строжайшей секретности. На все вопросы журналистов о проверке деклараций в ГНС отвечали, что до октября данных предоставить не могут.

Но и в октябре общественность не увидела отчета по доходам и расходам чиновников.

«Нам передали процедуру публикаций деклараций только в этом году. У нас есть специальный отдел, который этим занимается. Скоро декларации опубликуют», — прокомментировали ситуацию в ГНС.