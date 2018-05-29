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Дословно. Депутат БГК Павел Десятников

Депутат БГК от фракции «Мекеним Кыргызстан» предложил тщательно взвесить предложение коллег о награждении экс-вице-мэра Айгуль Рыскуловой орденом.

Сегодня на сессии городских депутатов стало известно, что Айгуль Рыскулова ушла с поста вице-мэра Бишкека в связи с переходом на другую работу. Она должна была выступить с отчетом, но не пришла.

«Нам не дали выслушать отчет. Кроме положительного есть и отрицательное. Но нам не дали послушать. У нас на всех орденов хватит. Я точно знаю», — сказал он.

Мы (депутаты) с вами сначала говорили:«Спикер, ты никакой», — а потом чапан надели.

Павел Десятников

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