Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

Сегодня на экстренном совещании кабмина по вопросам аварийности на дорогах премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил провести проверку во всех автошколах страны.
Он также дал три недели Министерству образования и науки КР для представления анализа по автошколам и нормативных правовых актов по контролю за их деятельностью.
Нужно провести анализ выданных лицензий с учетом автодромов и других требований. Давайте посмотрим на истинную ситуацию. У меня есть смутные сомнения, что некоторые автошколы не соответствуют стандартам.
Нужно провести анализ выданных лицензий с учетом автодромов и других требований. Давайте посмотрим на истинную ситуацию. У меня есть смутные сомнения, что некоторые автошколы не соответствуют стандартам.Сапар Исаков