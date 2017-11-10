Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

Сегодня на экстренном совещании кабмина по вопросам аварийности на дорогах премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил провести проверку во всех автошколах страны.

Он также дал три недели Министерству образования и науки КР для представления анализа по автошколам и нормативных правовых актов по контролю за их деятельностью.