Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутаты обсуждают законопроект о поддержке возобновляемых источников энергии.

Одним из пунктов значится возможность освобождения от уплаты налога на прибыль новых объектов на пять лет. Депутаты поинтересовались у инициаторов, насколько это правильно. Депутат Экмат Байбакпаев отметил, что потерь бюджета не будет, потому что сейчас этих доходов просто нет. А вот введение новых станций позволит в будущем ежегодно получать налогов до 1 миллиона сомов.