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Дословно

Дословно. Депутат парламента Алмазбек Токторов

На заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассматривают отчет правительства.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Алмазбек Токторов возмутился частыми поездками чиновников в командировки. «Что конкретно вы привезли? Какие-то средства, идеи, концепции новых законопроектов? Ничего этого нет!» — сказал он, обращаясь к председателю Фонда обязательного медицинского страхования Марату Калиеву.

Такого Жогорку Кенеша, который вас во всем поддерживает, особенно шестой созыв, еще не было. В результате кто неблаговидный? Парламент! А исполнительные органы власти в поте лица работают, из загранкомандировок не вылезают.

Алмазбек Токторов

Ссылка: https://24.kg/doslovno/50346/
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