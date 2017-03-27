Дословно. Депутат парламента Садык Шер-Нияз

На заседании профильного комитета парламента сегодня, 27 марта, обсуждали исполнение постановления Жогорку Кенеша от 26 мая 2016 года «Об исполнении Закона «О государственном языке КР».

В одном из пунктов постановления, по словам депутата Садыка Шер-Нияза , говорится о рекламе.

Я уже несколько раз этот вопрос поднимал. Посмотрите на остановки, там рекламируют то какой-то банк, то шампунь, то мыло… Раньше мы знали остановку «Филармония» или остановку «Кинотеатр «Манас». А сейчас? Студенты говорят, что сядут на аспирине, а выйдут на виагре.

Садык Шер-Нияз