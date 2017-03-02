Дословно. Депутат Мирлан Жеенчороев на заседании Жогорку Кенеша

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Мирлан Жеенчороев спросил у статс-секретаря Министерства образования и науки Кыргызстана Калысбека Шадыханова, сколько средств в школьных фондах, которые пополняются за счет родительских средств. Чиновники ответить не смог, сославшись, что у Министерства образования таких данных нет, и это не их обязанность деньги считать. В ответ депутат разразился критикой и потребовал написать письмо премьер-министру с тем, чтобы не владеющих информацией чиновников не отправляли с докладами на заседания парламента:



Нужно себя этично чести. Дома свой характер показывайте, а на в Жогорку Кенеше. Если он не может себя нормально представить на заседании Жогорку Кенеша, то не надо его вообще сюда приглашать. Чыныбай Акунович, обратите внимание, не надо позволять каждому брать микрофон. Мирлан Жеенчороев