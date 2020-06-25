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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

В Жогорку Кенеше в режиме второго и третьего чтений обсуждают законопроект «О манипулировании информацией». Депутат Дастан Бекешев отметил, что инициатива преследует цель установить цензуру.

Широкая общественность выступает против принятия документа. Кыргызстанцы даже вышли на акцию протеста в Бишкеке.

«Семь лет назад нам говорили, что Азиз Батукаев умирает. А оказалось, что его отпустили по коррупционной схеме. Четыре года назад вносили изменения в Конституцию и обещали рай для бизнеса», — сказал нардеп.

То, что сегодня кажется правдой, завтра может оказаться ложью. Завтра Министерство культуры будет решать, что есть правда, а что ложь.

Дастан Бекешев
Ссылка: https://24.kg/doslovno/157357/
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