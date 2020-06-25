Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев

В Жогорку Кенеше в режиме второго и третьего чтений обсуждают законопроект «О манипулировании информацией». Депутат Дастан Бекешев отметил, что инициатива преследует цель установить цензуру.

Широкая общественность выступает против принятия документа. Кыргызстанцы даже вышли на акцию протеста в Бишкеке.

«Семь лет назад нам говорили, что Азиз Батукаев умирает. А оказалось, что его отпустили по коррупционной схеме. Четыре года назад вносили изменения в Конституцию и обещали рай для бизнеса», — сказал нардеп.