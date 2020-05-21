Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев сегодня раскритиковал парламент и правительство.

По его словам, правительство стало независимым от парламента.

Говоря словами спикера, они вешают лапшу нам на уши. Такое чувство, будто они нас не признают. О некоторых решениях кабмина даже коалиция большинства узнает постфактум. Мы приняли их отчет, но в жизни все по-другому, чем на бумаге. Исхак Масалиев

Он отметил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев до сих пор работает со структурой правительства, оставшейся от экс-главы кабмина Сапара Исакова.